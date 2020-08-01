«Нефтехимик» сыграл вничью с «Чайкой», «Факел» победил «Акрон»

«Нефтехимик» на своем поле в матче 1-го тура Олимп-ФНЛ сыграл вничью с «Чайкой» (1:1). В других встречах тура «Факел» победил дебютанта лиги «Акрон», а «Волгарь» разгромил «Краснодар-2».

Олимп — ФНЛ. 1-й тур

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Чайка» (Песчанокопское) — 1:1 (0:0)

Голы: Хубаев, 60 (1:0). Хозин, 79 (1:1).

«Нефтехимик» (Нижнекамск): Голубев, Семенов (Котик, 90), Лелюкаев, Потапов, Канаев, Ширяев, Кленкин (Земсков, 75), Уридия (Кайков, 90+1), Петров, Ситдиков, Хубаев.

«Чайка» (Песчанокопское): Филиппов, Гогличидзе, Васильев, Хозин, Хайруллов, Палиенко, Леонтьев (Карташов, 82), Дегтярев (Глушков, 69), Кулик, Савичев, Хохлачев (Белоус, 82).

Предупреждения: Семенов, 23. Васильев, 30. Петров, 37. Хохлачев, 39. Хубаев, 67. Лелюкаев, 73.

Судья: Матюнин (Москва). 1 августа. Нижнекамск. Стадион «Нефтехимик».

«Факел» (Воронеж) — «Акрон» (Тольятти) — 1:0 (0:0)

Гол: Акбашев, 78 — с пенальти.

«Факел» (Воронеж): Саутин, Дашаев, Брызгалов, Петрусев (Первушин, 66), Дмитриев (Смирнов, 82), Акбашев, Дроздов, Мастерной (Разборов, 66), Никитин (Глущенков, 85), Яковлев (Седов, 79), Подбельцев.

«Акрон» (Тольятти): Гойло, Дудиков, Киряков, Елеев, Верхунов, Садыков, Герюгов, Газданов, Чудин (Титов, 77), Квеквескири (Вахтеев, 57), Иванников (Малаховский, 68).

Предупреждения: Акбашев, 12. Смирнов, 87. Судья: Буланов (Саранск).

1 августа. Воронеж. Стадион «Центральный стадион профсоюзов».

«Волгарь» (Астрахань) — «Краснодар-2» (Краснодар) — 3:0 (1:0)

Голы: Локтионов, 45 — с пенальти (1:0). Погосов, 59 (2:0). Сергеев, 86 (3:0).

«Волгарь» (Астрахань): Антипин, Журавлев, Бердников (Лобкарев, 80), Локтионов, Козлов, Бутенко (Болонин, 73), Замалиев, Зенин, Павлишин (Мендель, 76), Погосов (Лесников, 78), Воробьев (Сергеев, 66).

«Краснодар-2» (Краснодар): Адамов, Бочко, Мартынов, Ивашин, Литвинов, Григорян (Сабуа, 45), Мацукатов, Сперцян (Пелих, 61), Жигулев, Кутовой (Катрич, 74), Воротников (Апеков, 52).

Предупреждения: Погосов, 14. Мартынов, 18. Кутовой, 41. Жигулев, 57. Болонин, 83. Пелих, 88.

Судья: Чистяков (Азов). 1 августа. Астрахань. Стадион «Центральный».