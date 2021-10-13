«Нефтехимик» — «Спартак-2»: судья ошибочно удалил вратаря красно-белых
13 октября, 18:53
На 27-й минуте матча 17-го тура первенства России (Олимп-ФНЛ) «Нефтехимик» — «Спартак-2» ошибся арбитр Сергей Куликов, удаливший вратаря гостей Тимура Акмурзина.
Даже если голкипер красно-белых коснулся ногой Александра Юшина и сфолил, в чем есть сомнения, его действия нельзя квалифицировать как лишение соперника явной возможности забить гол, так как единоборство произошло неподалеку от угла поля.
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