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Судейство

«Нефтехимик» — «Спартак-2»: судья ошибочно удалил вратаря красно-белых

13 октября, 18:53
«Нефтехимик» — «Спартак-2»: судья ошибочно удалилТимура Акмурзина.
«Нефтехимик» — «Спартак-2»: судья ошибочно удалилТимура Акмурзина.
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На 27-й минуте матча 17-го тура первенства России (Олимп-ФНЛ) «Нефтехимик» — «Спартак-2» ошибся арбитр Сергей Куликов, удаливший вратаря гостей Тимура Акмурзина.

Даже если голкипер красно-белых коснулся ногой Александра Юшина и сфолил, в чем есть сомнения, его действия нельзя квалифицировать как лишение соперника явной возможности забить гол, так как единоборство произошло неподалеку от угла поля.

Нефтехимик — Спартак-2

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Александр Бобров все материалы автора
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