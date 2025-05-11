«Нефтехимик» — «Сочи»: видеообзор матча Первой лиги

«Сочи» в матче 32-го тура Мелбет — Первой лиги на выезде сыграл вничью с «Нефтехимиком» — 1:1.

У гостей гол забил Мартин Крамарич. У хозяев отметился Александр Кахидзе.