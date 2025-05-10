«Сочи» сыграл вничью с «Нефтехимиком» в первой лиге

«Сочи» на выезде сыграл вничью с «Нефтехимиком» в матче 32-го тура первой лиги — 1:1.

У гостей гол забил Мартин Крамарич. У хозяев отметился Александр Кахидзе.

«Сочи» набрал 57 очков и занимает 4-е место в таблице чемпионата. «Нефтехимик» с 35 очками — на 12-й строчке.

Россия. PARI Первая лига. 32-й тур.

10 мая, 18:00. Нефтехимик (Нижнекамск)

В параллельном матче «Родина» в гостях победила «Арсенал» — 1:0. Гол забил Магомедхабиб Абдусаламов.