«Нефтехимик» — «СКА-Хабаровск»: видеообзор матча

«СКА-Хабаровск» на выезде обыграл «Нефтехимик» в матче 22-го тура Мелбет-Первой лиги — 1:0.

Хабаровчане занимают шестое место в таблице ФНЛ с 32 очками. «Нефтехимик» идет на 11-й строчке с 26 очками.