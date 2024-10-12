«Нефтехимик» вырвал победу у «Шинника» благодаря голу на 90+5-й минуте

«Нефтехимик» одержал победу над «Шинником» с минимальным счетом в матче 14-го тура Мелбет-Первой лиги — 1:0.

Единственный гол в этой встрече забил Султан Джамилов в компенсированное ко второму тайму время.

«Нефтехимик» переместился на седьмое место в таблице, набрав 20 очков. «Шинник» идет 16-м с 14 баллами.

В следующем матче первенства «Нефтехимик» сыграет в гостях с «Черноморцем» 19 октября, а «Шинник» днем позже примет «Балтику».