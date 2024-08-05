«Нефтехимик» — «Ротор»: видеообзор матча первой лиги

«Ротор» в матче 4-го тура первой лиги на выезде уступил «Нефтехимику» со счетом 0:1.

Единственный гол на 3-й минуте забил Султан Джамилов.

После этого матча «Ротор» с 4 очками занимает 11-е место в турнирной таблице, «Ротор» с 9 очками — на второй строчке.