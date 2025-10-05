«Нефтехимик» и «Ротор» сыграют в 13-м туре PARI первой лиги в воскресенье, 5 октября. Матч состоится на стадионе «Нефтехимик» в Нижнекамске и начнется в 18.00 по московскому времени.

Россия. PARI Первая лига. 13-й тур.

05 октября, 18:00. Нефтехимик (Нижнекамск)

Следить за ключевыми событиями игры «Нефтехимик» — «Ротор» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

В прямом эфире трансляцию показывает официальная группа Лиги PARI в социальной сети «ВКонтакте».

В 12 турах команда из Нижнекамска набрала 17 очков и занимала девятое место, а волгоградцы — с 21 очком шли на шестой строчке турнирной таблицы первой лиги.

