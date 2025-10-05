«Нефтехимик» и «Ротор» сыграли вничью в первой лиге

«Нефтехимик» и «Ротор» сыграли вничью в матче 13-го тура первой лиги — 0:0.

Встреча прошла в Нижнекамске.

У хозяев желтую карточку на 55-й минуте получил защитник Максим Ширяев, у гостей на 75-й минуте предупреждение получил нападающий Адександр Хохлачев.

«Нефтехимик» с 18 очками занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата. «Ротор» с 22 очками — на 5-й строчке.