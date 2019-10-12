«Нефтехимик» победил «Факел» и поднялся в зону «стыков»

«Нефтехимик» с минимальным счетом одолел «Факел» в матче 17-го тура Олимп-ФНЛ — 1:0. Нижнекамцы набрали 29 очков поднялись в зону стыковых матчей за выход в премьер-лигу.

«Факел» занимает последнее место в таблице.

В другой встрече «Чертаново» взял верх над «Авангардом». На счету столичной команды также 29 очков, от «Нефтехимика» они отстают по дополнительным показателям.

Первенство России

Олимп — ФНЛ

17-й тур

«Авангард» (Курск) — «Чертаново» (Москва) — 0:1 (0:1)

Гол: Великородный, 32.

«Авангард»: Саутин, Тимошин, Никитин (Кубышкин, 87), Гоцук, Чиркин, Батютин (Машуков, 72), Земсков, Ковалев, Коробов, Минаев (Бреев, 82), Федчук.

«Чертаново»: Абаев, Бартасевич, Солдатенков, Горшков, Редькович, Завезен (Надольский, 90+1), Ежов (Конев, 90+1), Витюгов, Рудковский (Кондаков, 84), Камышев, Великородный (Канищев, 76).

Предупреждения: Камышев, 36. Коробов, 39. Горшков, 45+1. Бартасевич, 74.

Удаления: Коробов, 74. Бартасевич, 77.

Судья: Панин (Дмитров).

12 октября. Курск. Стадион «Трудовые резервы».

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Факел» (Воронеж) — 1:0 (1:0)

Гол: Петров, 7.

«Нефтехимик»: Голубев, Абдуллин (Кутергин, 73), Потапов, Канаев, Ширяев, Галиулин (Куликов, 87), Уридия (Киреев, 75), Шадрин (Семенов, 68), Петров, Ситдиков, Мичуренков (Гилязетдинов, 64).

«Факел»: Бучнев, Лихачев, Смирнов, Ал.Соловьев, Петрусев (Воробьев, 76), Мастерной, Дмитриев, Косянчук (Букия, 89), Рябокобыленко, Коробкин (Мазуров, 36), Яковлев (Верулидзе, 33. Хлебородов, 84).

Предупреждения: Абдуллин, 2. Смирнов, 43. Верулидзе, 50. Шадрин, 50. Мазуров, 78.

Судья: Сиденков (Санкт-Петербург).

12 октября. Казань. Стадион «Рубин».