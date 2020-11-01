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«Нефтехимик» победил «Балтику» и вышел на пятое место в ФНЛ

20:07
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«Нефтехимик» обыграл «Балтику» в 19-м туре Олимп-ФНЛ — 1:0. Нижнекамцы вышли на пятое место в таблице, сократив отставание от «Крыльев Советов» до двух очков.

Первенство России

Олимп — ФНЛ

19-й тур

«Балтика» (Калининград) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 0:1 (0:1)

Гол: Кленкин, 20.

«Балтика»: Латышонок, Мещанинов, Плопа (Альшин, 46), Юрганов (Аллеф, 82), Тишкин, Жиронкин (Мусаев, 76), Джамилов (Казаев, 46), Макарчук, Шаваев, Дудиев, Маркин (Гелоян, 86).

«Нефтехимик»: Голубев, Ширяев, Потапов, Семенов, Хубаев, Кленкин (Яковлев, 88), Петров, Ситдиков, Галиулин (Агапов, 79), Шадрин, Котик (Артемчук, 62. Алекперов, 90+2).

Предупреждения: Хубаев, 3. Тишкин, 10. Шадрин, 42. Семенов, 68. Мещанинов, 68. Казаев, 74. Шаваев, 75. Голубев, 81.

Удаление: Шадрин, 75.

Судья: Чистяков (Азов).

1 ноября. Калининград. Стадион «Калининград». 4107 зрителей.

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2020-2021/

Олимп - ФНЛ: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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