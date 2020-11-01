«Нефтехимик» победил «Балтику» и вышел на пятое место в ФНЛ
«Нефтехимик» обыграл «Балтику» в 19-м туре Олимп-ФНЛ — 1:0. Нижнекамцы вышли на пятое место в таблице, сократив отставание от «Крыльев Советов» до двух очков.
Первенство России
Олимп — ФНЛ
19-й тур
«Балтика» (Калининград) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 0:1 (0:1)
Гол: Кленкин, 20.
«Балтика»: Латышонок, Мещанинов, Плопа (Альшин, 46), Юрганов (Аллеф, 82), Тишкин, Жиронкин (Мусаев, 76), Джамилов (Казаев, 46), Макарчук, Шаваев, Дудиев, Маркин (Гелоян, 86).
«Нефтехимик»: Голубев, Ширяев, Потапов, Семенов, Хубаев, Кленкин (Яковлев, 88), Петров, Ситдиков, Галиулин (Агапов, 79), Шадрин, Котик (Артемчук, 62. Алекперов, 90+2).
Предупреждения: Хубаев, 3. Тишкин, 10. Шадрин, 42. Семенов, 68. Мещанинов, 68. Казаев, 74. Шаваев, 75. Голубев, 81.
Удаление: Шадрин, 75.
Судья: Чистяков (Азов).
1 ноября. Калининград. Стадион «Калининград». 4107 зрителей.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2020-2021/