«Нефтехимик» на выезде разгромил «Спартак-2»

«Нефтехимик» разгромил «Спартак-2» в матче 14-го тура Олимп-ФНЛ — 3:0. Нижнекамцы вышли на седьмое место в таблице. Дубль красно-белых идет 12-м.

Первенство России

Олимп — ФНЛ

14-й тур

«Спартак-2» (Москва) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 0:3 (0:3)

Голы: Петров, 10 (0:1). Макаров, 23 (0:2). Уридия, 25 (0:3).

«Спартак-2»: Акмурзин, Сазонов, Актисов, Петрунин, Воропаев, Бакаев (Маркитесов, 46), Глушенков (Васильев, 67), Умяров (Самбу, 67), Бакалюк, Руденко (Данилин, 46), Нимели.

«Нефтехимик»: Голубев, Семенов, Потапов, Канаев, Ширяев, Шадрин (Галиулин, 46), Уридия (Мичуренков, 71), Макаров (Абдуллин, 77), Петров (Кайков, 83), Ситдиков, Хубаев (Киреев, 75).

Предупреждения: Петров, 19. Канаев, 26. Ширяев, 27. Сазонов, 33. Петрунин, 75.

Судья: Верулидзе (Владикавказ).

21 сентября. Москва. Стадион «Спартак (4-е поле)».