«Нефтехимик» на выезде разгромил «Спартак-2»
«Нефтехимик» разгромил «Спартак-2» в матче 14-го тура Олимп-ФНЛ — 3:0. Нижнекамцы вышли на седьмое место в таблице. Дубль красно-белых идет 12-м.
Первенство России
Олимп — ФНЛ
14-й тур
«Спартак-2» (Москва) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 0:3 (0:3)
Голы: Петров, 10 (0:1). Макаров, 23 (0:2). Уридия, 25 (0:3).
«Спартак-2»: Акмурзин, Сазонов, Актисов, Петрунин, Воропаев, Бакаев (Маркитесов, 46), Глушенков (Васильев, 67), Умяров (Самбу, 67), Бакалюк, Руденко (Данилин, 46), Нимели.
«Нефтехимик»: Голубев, Семенов, Потапов, Канаев, Ширяев, Шадрин (Галиулин, 46), Уридия (Мичуренков, 71), Макаров (Абдуллин, 77), Петров (Кайков, 83), Ситдиков, Хубаев (Киреев, 75).
Предупреждения: Петров, 19. Канаев, 26. Ширяев, 27. Сазонов, 33. Петрунин, 75.
Судья: Верулидзе (Владикавказ).
21 сентября. Москва. Стадион «Спартак (4-е поле)».
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2019-2020/