«Нефтехимик» — «Енисей»: видеообзор матча

«Енисей» в выездном матче 9-го тура ФНЛ одержал поебду над «Нефтехимиком». Встреча прошла 8 сентября и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

Видео голов и лучших моментов игры опубликовано на Youtube-канале Мелбет-Первой лиги.

«Енисей» набрал 12 очков, поднявшись на восьмое место в таблице. «Нефтехимик» опустился на девятую строчку, уступая красноярцам по дополнительным показателям.