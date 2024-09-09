Футбол
Мелбет-Первая Лига
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 00:30

«Нефтехимик» — «Енисей»: видеообзор матча

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Енисей» в выездном матче 9-го тура ФНЛ одержал поебду над «Нефтехимиком». Встреча прошла 8 сентября и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

Видео голов и лучших моментов игры опубликовано на Youtube-канале Мелбет-Первой лиги.

«Енисей» набрал 12 очков, поднявшись на восьмое место в таблице. «Нефтехимик» опустился на девятую строчку, уступая красноярцам по дополнительным показателям.

Футбол
Первая лига
ФК Енисей
ФК Нефтехимик
Читайте также
Новичок ЦСКА Исхаков забил первый гол в КХЛ
Умер легендарный телеведущий Александр Масляков
Умер Александр Масляков
Соболев дебютировал под оскорбления, Тимощука и Аршавина заставили бегать. Что случилось в матче «Кайрат» - «Зенит»
Украинские СМИ сообщили имена погибших при ударе по Полтаве офицеров ВСУ
Европа помогает Украине возвращать уехавших граждан ради отправки на фронт. И вот почему
Популярное видео
«Нефтехимик» — «Енисей»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Черноморец»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Сочи»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Уфа»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Ротор»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Факел»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Краснодар»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» Мх: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Зенит»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Химки» — ЦСКА: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Чайка»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» разгромил «Локо», ничья «Оренбурга» и «Динамо»: видео голов 1 сентября
«Сочи» — «Тюмень»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Родина»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Шинник»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Алания»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Торпедо»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Балтика»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Дубль Лусиано, победы «Спартака» и ЦСКА: видео голов 7-го тура 31 августа
«Локомотив» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Урал 9 5 3 1 15-7 18
2
 Арсенал 8 5 3 0 7-2 18
3
 Торпедо 8 4 4 0 12-5 16
4
 Сочи 9 4 2 3 14-11 14
5
 Чайка 8 3 4 1 12-7 13
6
 Ротор 9 3 4 2 8-6 13
7
 Балтика 8 3 4 1 8-6 13
8
 Нефтехимик 9 3 3 3 9-10 12
9
 Енисей 9 4 0 5 7-9 12
10
 Родина 8 2 5 1 8-7 11
11
 Сокол 8 2 5 1 6-5 11
12
 Черноморец 9 3 2 4 11-13 11
13
 Алания 9 2 3 4 6-7 9
14
 Шинник 9 2 3 4 4-7 9
15
 КАМАЗ 9 2 2 5 6-7 8
16
 Уфа 9 1 3 5 8-14 6
17
 Тюмень 8 1 2 5 5-12 5
18
 СКА-Хаб. 8 1 2 5 4-15 5
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
7.09 11:30
Урал – Ротор
 1 : 1
7.09 15:00
Шинник – Уфа
 2 : 0
7.09 17:00
Алания – Сочи
 1 : 1
7.09 17:30
КАМАЗ – Черноморец
 0 : 1
8.09 18:00
Нефтехимик – Енисей
 0 : 1
9.09 19:00
Торпедо – Арсенал
 - : -
9.09 20:00
Родина – Сокол
 - : -
9.09 20:15
Балтика – Тюмень
 - : -
10.09 16:00
СКА-Хаб. – Чайка
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Александр Юшин

Александр Юшин

Родина

 4
Мартин Крамарич

Мартин Крамарич

Сочи

 4
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Сочи

 3
П
Андрей Егорычев

Андрей Егорычев

Урал

 4
Владислав Руденко

Владислав Руденко

Чайка

 3
Данила Янов

Данила Янов

Чайка

 3
И К Ж
Михаил Мальцев

Михаил Мальцев

Ротор

 7 1 1
Давид Шавлохов

Давид Шавлохов

Тюмень

 7 1 1
Никита Капленко

Никита Капленко

Сокол

 4 1 0
Вся статистика

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости