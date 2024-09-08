«Енисей» в большинстве обыграл «Нефтехимик» в матче первой лиги

«Енисей» в выездном матче 9-го тура Мелбет-Первой лиги добился победы над «Нефтехимиком» со счетом 1:0.

Единственный гол в этой встрече забил Даниил Григорьев.

«Нефтехимик» с конца первого тайма играл в меньшинстве: на 40-й минуте вторую желтую карточку получил Николай Толстопятов.

«Енисей» набрал 12 очков, поднявшись на восьмое место в таблице. «Нефтехимик» опустился на девятую строчку, уступая красноярцам по дополнительным показателям.

В следующем матче «Нефтехимик» сыграет в гостях со «СКА-Хабаровском» 15 сентября, а «Енисей» днем ранее встретится в гостях с «Черноморцем».