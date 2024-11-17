«Нефтехимик» — «Арсенал: видеообзор матча

Тульский «Арсенал» в матче 19-го тура Мелбет-Первой лиги на выезде сыграл вничью с «Нефтехимиком» — 2:2.

После 19 игр туляки находятся на 4-м месте в турнирной таблице, набрав 30 очков. У «Нефтехимика» 23 балла, он занимает 12-е место.