«Арсенал» упустил победу в матче с «Нефтехимиком»

Тульский «Арсенал» в матче 19-го тура первой лиги на выезде сыграл вничью с «Нефтехимиком» — 2:2.

За «оружейников» голом отличился форвард Малик Одейинка, второй мяч хозяева забили в свои ворота. У нижнекамской команды дубль сделал Рашид Магомедов.

После 19 игр туляки находятся на 4-м месте в турнирной таблице, набрав 30 очков. У «Нефтехимика» 23 балла, он занимает 12-е место.