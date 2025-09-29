«Нефтехимик» и «Арсенал» встретятся в матче 12-го тура первой лиги

«Нефтехимик» и «Арсенал» встретятся в матче 12-го тура первой лиги в понедельник, 29 сентября. Игра пройдет на стадионе «Нефтехимик» в Нижнекамске, стартовый свисток прозвучит в 19.30 по московскому времени.

С ключевыми событиями игры «Нефтехимик» — «Арсенал» можно знакомиться в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире матч будут показывать сообщество первой лиги в соцсети «ВКонтакте», каналы «Матч Премьер» и «Матч! Планета».

На прошлой неделе обе команды вышли в пятый раунд Пути регионов FONBET Кубка России.

«Нефтехимик» и «Арсенал» набрали по 14 очков в 11 турах первой лиги. В 11-м туре нижнекамцы разгромили ульяновскую «Волгу» (4:1), а туляки сыграл вничью с «Уфой» (2:2).