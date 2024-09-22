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«Нефтехимик» — «Алания»: видеообзор матча Первой лиги

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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«Нефтехимик» дома сыграл вничью с «Аланией» в матче 11-го тура Мелбет-Первой лиги — 0:0.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале лиги.

«Нефтехимик» занимает 12-е место в турнирной таблице ФНЛ с 13 очками.

«Алания» идет на 16-й строчке с 10 очками.

Футбол
Первая лига
ФК Алания (Владикавказ)
ФК Нефтехимик
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 Урал 11 6 3 2 17-8 21
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5
 Родина 11 4 5 2 12-10 17
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 Балтика 11 4 5 2 11-9 17
7
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13
 СКА-Хаб. 11 3 3 5 9-17 12
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16
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