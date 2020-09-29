Главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич в интервью «СЭ» подверг критике решение руководства Олимп-ФНЛ расширить состав участников с 20 до 22 команд.

— На сегодняшний день вы видите у «Торпедо» возможность попасть в первую четверку?

— Прошло только 12 туров. Новички ФНЛ пока играли стабильно, но, уверен, к ним скоро приноровятся. «Оренбург», здорово начавший, тоже стал терять очки. ФНЛ — турнир непредсказуемый. Опять же, усталость будет накапливаться. Я не понимаю, зачем в нынешних условиях нужно было расширять лигу до 22 команд, зачем при такой плотности календаря нужна была реформа Кубка России, которую можно было поставить на паузу и отложить на сезон-другой. Так что будут «качели» и вверху, и внизу таблицы.

— А что не так с Кубком?

— Лишние два матча. Посмотрите на календарь молодой команды «Чертаново», которой нужно летать по всей стране. Осенью у нас было два недельных цикла, теперь их нет. График очень сложный, 22 команды — это многовато. Не понимаю, зачем нужно было расширять лигу именно сейчас, когда календарь в условиях пандемии и так сжат. (Дмитрий Гирин)