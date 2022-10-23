Нападающий «Волгаря» Стефанович забил пяткой в стиле Ибрагимовича

Нападающий «Волгаря» Илья Стефанович забил шикарный гол в ворота тульского «Арсенала» (2:3) в матче 15-го тура первой лиги.

На 61-й минуте 26-летний игрок после передачи с левого фланга забил пяткой в полете — в стиле форварда «Милана» Златана Ибрагимовича.

В текущем сезоне первой лиги Стефанович сыграл в составе «Волгаря» 14 матчей и забил 6 голов. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2023 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 300 тысяч евро.