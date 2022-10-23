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Сегодня, 22:10

Нападающий «Волгаря» Стефанович забил пяткой в стиле Ибрагимовича

Анна Горшкова
Корреспондент
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Нападающий «Волгаря» Илья Стефанович забил шикарный гол в ворота тульского «Арсенала» (2:3) в матче 15-го тура первой лиги.

На 61-й минуте 26-летний игрок после передачи с левого фланга забил пяткой в полете — в стиле форварда «Милана» Златана Ибрагимовича.

В текущем сезоне первой лиги Стефанович сыграл в составе «Волгаря» 14 матчей и забил 6 голов. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2023 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 300 тысяч евро.

Футбол
Первая лига
ФК Волгарь
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 Балтика 15 7 7 1 25-16 28
3
 Рубин 15 7 5 3 27-18 26
4
 КАМАЗ 15 7 5 3 20-12 26
5
 Арсенал 15 7 4 4 23-17 25
6
 Енисей 14 6 5 3 20-16 23
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 Волгарь 15 6 5 4 15-12 23
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 Нефтехимик 15 6 4 5 15-11 22
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 Кубань 15 4 4 7 15-16 16
13
 Уфа 14 4 4 6 10-17 16
14
 Акрон 15 3 7 5 12-20 16
15
 Велес 15 4 1 10 12-26 13
16
 Краснодар-2 15 3 3 9 11-25 12
17
 Родина 15 2 5 8 11-21 11
18
 Волга 15 1 5 9 10-24 8
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23.10 10:00
СКА-Хаб. – Велес
 6 : 0
23.10 15:00
Акрон – Рубин
 0 : 0
23.10 16:00
Динамо Мх – Кубань
 2 : 1
23.10 16:00
Краснодар-2 – Алания
 0 : 3
23.10 16:00
Шинник – КАМАЗ
 1 : 0
23.10 17:00
Арсенал – Волгарь
 3 : 2
23.10 18:00
Балтика – Волга
 2 : 2
23.10 18:00
Родина – Нефтехимик
 0 : 2
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Евгений Луценко

Евгений Луценко

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 7
Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

 6
Илья Стефанович

Илья Стефанович

Волгарь

 6
П
Артур Галоян

Артур Галоян

Алания

 8
Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

 6
Сергей Ткачев

Сергей Ткачев

Арсенал Т

 4
И К Ж
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Денис Кутин

Волга Ул

 9 1 4
Артур Гилязетдинов

Артур Гилязетдинов

Волгарь

 12 1 4
Младен Кашчелан

Младен Кашчелан

Балтика

 12 1 3
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