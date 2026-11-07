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Нападающий «Торпедо» Юшин — автор первого гола на обновленном стадионе имени Стрельцова

Алексей Михайлов

Нападающий «Торпедо» Александр Юшин стал автором первого гола на обновленном стадионе имени Эдуарда Стрельцова на Восточной улице в Москве.

Юшин поразил ворота «Нефтехимика» на 63-й минуте матча 17-го тура ФНЛ.

Стадион «Торпедо» открыли 5 сентября после масштабной реконструкции. Его вместимость составляет 15 076 зрителей.

Первый официальный матч на обновленном стадионе планировалось провести 23 октября против «Ротора», однако встречу перенесли на «Арену Химки». Это произошло после приостановки действия сертификата соответствия стадиона решением комиссии РФС, которой потребовалось дополнительное обследование объекта.

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«СКА-Хабаровск» — «Волга»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Ленинградец»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Ленинградец»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
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«КАМАЗ» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Нижний Новгород 16 14 1 1 48-15 43
2
 Сочи 16 10 2 4 26-17 32
3
 Торпедо 17 9 5 3 29-13 32
4
 Урал 16 9 4 3 27-11 31
5
 Спартак Кс 16 8 4 4 22-16 28
6
 Велес 17 8 4 5 21-20 28
7
 Шинник 17 6 8 3 22-18 26
8
 Волга 17 6 4 7 22-23 22
9
 Уфа 17 5 7 5 19-17 22
10
 Челябинск 17 6 3 8 23-27 21
11
 Ротор 16 5 5 6 23-18 20
12
 Арсенал 17 5 4 8 20-35 19
13
 Ленинградец 16 4 5 7 15-26 17
14
 КАМАЗ 16 3 5 8 20-28 14
15
 Енисей 16 3 5 8 16-33 14
16
 Нефтехимик 17 4 1 12 11-25 13
17
 СКА-Хабаровск 16 3 4 9 20-28 13
18
 Текстильщик 16 2 5 9 12-26 11
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7.11 16:00 Арсенал – Челябинск 1 : 2
7.11 17:00 Торпедо – Нефтехимик 1 : 0
7.11 17:00 Шинник – Уфа 2 : 1
8.11 09:45 Енисей – Сочи - : -
8.11 10:00 СКА-Хабаровск – Текстильщик - : -
8.11 11:30 Урал – Волга - : -
8.11 16:00 Ротор – Ленинградец - : -
8.11 20:00 Спартак Кс – Нижний Новгород - : -
9.11 19:30 Велес – КАМАЗ - : -
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Г
Вячеслав Грулев
Вячеслав Грулев

Нижний Новгород

 17
Амур Калмыков
Амур Калмыков

Спартак Кс

 14
Рамазан Гаджимурадов
Рамазан Гаджимурадов

Челябинск

 10
П
Артем Соколов
Артем Соколов

Нижний Новгород

 8
Николай Калинский
Николай Калинский

Нижний Новгород

 6
Кирилл Корольков
Кирилл Корольков

Велес

 6
И К Ж
Иллой-Айет Эммерсон
Иллой-Айет Эммерсон

Ротор

 14 1 5
Ярослав Гребенкин
Ярослав Гребенкин

СКА-Хабаровск

 7 1 4
Кирилл Исаев
Кирилл Исаев

Ленинградец

 11 1 4
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