Нападающий «Торпедо» Юшин — автор первого гола на обновленном стадионе имени Стрельцова
Нападающий «Торпедо» Александр Юшин стал автором первого гола на обновленном стадионе имени Эдуарда Стрельцова на Восточной улице в Москве.
Юшин поразил ворота «Нефтехимика» на 63-й минуте матча 17-го тура ФНЛ.
Стадион «Торпедо» открыли 5 сентября после масштабной реконструкции. Его вместимость составляет 15 076 зрителей.
Первый официальный матч на обновленном стадионе планировалось провести 23 октября против «Ротора», однако встречу перенесли на «Арену Химки». Это произошло после приостановки действия сертификата соответствия стадиона решением комиссии РФС, которой потребовалось дополнительное обследование объекта.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Нижний Новгород
|16
|14
|1
|1
|48-15
|43
|
2
|Сочи
|16
|10
|2
|4
|26-17
|32
|
3
|Торпедо
|17
|9
|5
|3
|29-13
|32
|
4
|Урал
|16
|9
|4
|3
|27-11
|31
|
5
|Спартак Кс
|16
|8
|4
|4
|22-16
|28
|
6
|Велес
|17
|8
|4
|5
|21-20
|28
|
7
|Шинник
|17
|6
|8
|3
|22-18
|26
|
8
|Волга
|17
|6
|4
|7
|22-23
|22
|
9
|Уфа
|17
|5
|7
|5
|19-17
|22
|
10
|Челябинск
|17
|6
|3
|8
|23-27
|21
|
11
|Ротор
|16
|5
|5
|6
|23-18
|20
|
12
|Арсенал
|17
|5
|4
|8
|20-35
|19
|
13
|Ленинградец
|16
|4
|5
|7
|15-26
|17
|
14
|КАМАЗ
|16
|3
|5
|8
|20-28
|14
|
15
|Енисей
|16
|3
|5
|8
|16-33
|14
|
16
|Нефтехимик
|17
|4
|1
|12
|11-25
|13
|
17
|СКА-Хабаровск
|16
|3
|4
|9
|20-28
|13
|
18
|Текстильщик
|16
|2
|5
|9
|12-26
|11
Результаты / календарь
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28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|7.11
|16:00
|Арсенал – Челябинск
|1 : 2
|7.11
|17:00
|Торпедо – Нефтехимик
|1 : 0
|7.11
|17:00
|Шинник – Уфа
|2 : 1
|8.11
|09:45
|Енисей – Сочи
|- : -
|8.11
|10:00
|СКА-Хабаровск – Текстильщик
|- : -
|8.11
|11:30
|Урал – Волга
|- : -
|8.11
|16:00
|Ротор – Ленинградец
|- : -
|8.11
|20:00
|Спартак Кс – Нижний Новгород
|- : -
|9.11
|19:30
|Велес – КАМАЗ
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Вячеслав Грулев
Нижний Новгород
|17
|
|
Амур Калмыков
Спартак Кс
|14
|
|
Рамазан Гаджимурадов
Челябинск
|10
|П
|
|
Артем Соколов
Нижний Новгород
|8
|
|
Николай Калинский
Нижний Новгород
|6
|
|
Кирилл Корольков
Велес
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Иллой-Айет Эммерсон
Ротор
|14
|1
|5
|
|
Ярослав Гребенкин
СКА-Хабаровск
|7
|1
|4
|
|
Кирилл Исаев
Ленинградец
|11
|1
|4
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