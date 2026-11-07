Нападающий «Торпедо» Юшин — автор первого гола на обновленном стадионе имени Стрельцова

Нападающий «Торпедо» Александр Юшин стал автором первого гола на обновленном стадионе имени Эдуарда Стрельцова на Восточной улице в Москве.

Юшин поразил ворота «Нефтехимика» на 63-й минуте матча 17-го тура ФНЛ.

Стадион «Торпедо» открыли 5 сентября после масштабной реконструкции. Его вместимость составляет 15 076 зрителей.

Первый официальный матч на обновленном стадионе планировалось провести 23 октября против «Ротора», однако встречу перенесли на «Арену Химки». Это произошло после приостановки действия сертификата соответствия стадиона решением комиссии РФС, которой потребовалось дополнительное обследование объекта.