Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Олимп - ФНЛ

Нападающий «Спартака-2»: «Надеюсь, что мой европейский путь только начинается»

6 июля 2020, 19:43
Теги:

Нападающий «Спартака-2» Сильванус Нимели рассказал о своих впечатлениях от игры в российском клубе.

— Я провел в России три года, — цитирует Нимели Ftblhanu.ru. — Это очень полезный опыт. К сожалению, нынешний сезон был остановлен из-за коронавируса.

До этого я выступал в Чехии. Нужно понимать, что молодежный футбол в Чехии и первый дивизион в России — это два совершенно разных урвоня. Сейчас я поднялся на ступеньку выше. Но, надеюсь, что мой европейский путь только начинается.

Олимп - ФНЛ: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир