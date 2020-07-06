Нападающий «Спартака-2»: «Надеюсь, что мой европейский путь только начинается»

Нападающий «Спартака-2» Сильванус Нимели рассказал о своих впечатлениях от игры в российском клубе.

— Я провел в России три года, — цитирует Нимели Ftblhanu.ru. — Это очень полезный опыт. К сожалению, нынешний сезон был остановлен из-за коронавируса.

До этого я выступал в Чехии. Нужно понимать, что молодежный футбол в Чехии и первый дивизион в России — это два совершенно разных урвоня. Сейчас я поднялся на ступеньку выше. Но, надеюсь, что мой европейский путь только начинается.