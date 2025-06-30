Нападающий «Сочи» Писарский прошел полиграф после обвинений в ставках

14:00 Уфа – Спартак Кс 0 : 0

17:00 Факел – Волга 2 : 1

17:00 Чайка – Родина 0 : 0

08:00 СКА-Хаб. – Шинник 3 : 1

13:00 Сокол – Арсенал 1 : 1

16:00 Торпедо – Черноморец 1 : 4

18:00 Нефтехимик – Ротор - : -

17:00 Челябинск – Енисей - : -