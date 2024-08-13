Нападающий «Родины» Калмыков переведен в отделение нейрохирургии для консервативного лечения
Главный операционный и спортивный директор «Родины» Алексей Зинин ответил на вопрос «СЭ» о состоянии здоровья нападающего команды Амура Калмыкова.
По ходу матча 5-го тура первой лиги с «Чайкой» (2:2) игрока увезли на скорой помощи после столкновения с вратарем соперника.
«Амур переводится в Ростовскую больницу в отделение нейрохирургии. И там будет проходить консервативное лечение. По прогнозам специалистов, в строй он вернется, к сожалению, не скоро. Желаем игроку полного выздоровления как можно скорее!» — сказал Зинин «СЭ».
На 28-й минуте игры Калмыков в штрафной площади столкнулся с вратарем соперника Михаилом Штепой. Россиянин получил удар коленом в голову и потерял сознание. После этого на поле вышли врачи команды и привели игрока в чувства. Форвард покинул поле на машине скорой помощи.
30-летний Калмыков выступает за «Родину» с 2022 года. В сезоне-2022/23 он провел 21 матч в первой лиге и забил 5 голов.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|5
|4
|1
|0
|6-2
|13
|
2
|Урал
|5
|3
|1
|1
|8-4
|10
|
3
|Нефтехимик
|5
|3
|1
|1
|7-6
|10
|
4
|Чайка
|5
|2
|3
|0
|10-5
|9
|
5
|Торпедо
|5
|2
|3
|0
|8-3
|9
|
6
|Сокол
|5
|2
|3
|0
|4-2
|9
|
7
|Родина
|5
|2
|2
|1
|4-3
|8
|
8
|Алания
|5
|2
|1
|2
|4-2
|7
|
9
|Сочи
|5
|2
|1
|2
|6-6
|7
|
10
|Ротор
|5
|2
|1
|2
|3-3
|7
|
11
|Балтика
|5
|1
|4
|0
|5-3
|7
|
12
|Енисей
|5
|2
|0
|3
|4-5
|6
|
13
|КАМАЗ
|5
|1
|1
|3
|3-5
|4
|
14
|Тюмень
|5
|1
|1
|3
|4-7
|4
|
15
|СКА-Хаб.
|5
|1
|1
|3
|2-9
|4
|
16
|Черноморец
|5
|1
|0
|4
|5-9
|3
|
17
|Уфа
|5
|0
|3
|2
|4-7
|3
|
18
|Шинник
|5
|0
|1
|4
|1-7
|1
|16.08
|19:30
|
Ротор – Балтика
|- : -
|17.08
|00:00
|
КАМАЗ – СКА-Хаб.
|- : -
|17.08
|00:00
|
Торпедо – Нефтехимик
|- : -
|17.08
|17:00
|
Шинник – Родина
|- : -
|17.08
|19:00
|
Арсенал – Алания
|- : -
|18.08
|00:00
|
Сокол – Уфа
|- : -
|18.08
|10:00
|
Енисей – Сочи
|- : -
|18.08
|12:30
|
Урал – Чайка
|- : -
|18.08
|19:30
|
Черноморец – Тюмень
|- : -
|Г
|
|
Руслан Барт
Сочи
|3
|
|
Александр Юшин
Родина
|2
|
|
Саид Алиев
Нефтехимик
|2
|П
|
|
Ишхан Гелоян
Арсенал Т
|1
|
|
Денис Тихонов
Енисей
|1
|
|
Максим Воронов
Урал
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Никита Капленко
Сокол
|2
|1
|0
|
|
Денис Кутин
Уфа
|4
|1
|0
|
|
Давид Шавлохов
Тюмень
|4
|1
|0