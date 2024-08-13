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Нападающий «Родины» Калмыков переведен в отделение нейрохирургии для консервативного лечения

Константин Белов
Корреспондент
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Главный операционный и спортивный директор «Родины» Алексей Зинин ответил на вопрос «СЭ» о состоянии здоровья нападающего команды Амура Калмыкова.

По ходу матча 5-го тура первой лиги с «Чайкой» (2:2) игрока увезли на скорой помощи после столкновения с вратарем соперника.

«Амур переводится в Ростовскую больницу в отделение нейрохирургии. И там будет проходить консервативное лечение. По прогнозам специалистов, в строй он вернется, к сожалению, не скоро. Желаем игроку полного выздоровления как можно скорее!» — сказал Зинин «СЭ».

На 28-й минуте игры Калмыков в штрафной площади столкнулся с вратарем соперника Михаилом Штепой. Россиянин получил удар коленом в голову и потерял сознание. После этого на поле вышли врачи команды и привели игрока в чувства. Форвард покинул поле на машине скорой помощи.

30-летний Калмыков выступает за «Родину» с 2022 года. В сезоне-2022/23 он провел 21 матч в первой лиге и забил 5 голов.

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 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 5 4 1 0 6-2 13
2
 Урал 5 3 1 1 8-4 10
3
 Нефтехимик 5 3 1 1 7-6 10
4
 Чайка 5 2 3 0 10-5 9
5
 Торпедо 5 2 3 0 8-3 9
6
 Сокол 5 2 3 0 4-2 9
7
 Родина 5 2 2 1 4-3 8
8
 Алания 5 2 1 2 4-2 7
9
 Сочи 5 2 1 2 6-6 7
10
 Ротор 5 2 1 2 3-3 7
11
 Балтика 5 1 4 0 5-3 7
12
 Енисей 5 2 0 3 4-5 6
13
 КАМАЗ 5 1 1 3 3-5 4
14
 Тюмень 5 1 1 3 4-7 4
15
 СКА-Хаб. 5 1 1 3 2-9 4
16
 Черноморец 5 1 0 4 5-9 3
17
 Уфа 5 0 3 2 4-7 3
18
 Шинник 5 0 1 4 1-7 1
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16.08 19:30
Ротор – Балтика
 - : -
17.08 00:00
КАМАЗ – СКА-Хаб.
 - : -
17.08 00:00
Торпедо – Нефтехимик
 - : -
17.08 17:00
Шинник – Родина
 - : -
17.08 19:00
Арсенал – Алания
 - : -
18.08 00:00
Сокол – Уфа
 - : -
18.08 10:00
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Урал – Чайка
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