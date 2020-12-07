Нападающий «Крыльев» Сергеев установил рекорд ФНЛ по хет-трикам

Нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев забил три мяча в матче 26-го тура Олимп-ФНЛ против «Енисея» (4:0). Для 25-летнего форварда это четвертый хет-трик в сезоне. Ранее он трижды поражал ворота соперника в играх с брянским «Динамо» (7:0), «Текстильщиком» (3:0) и «Шинником» (4:1).

Сергеев побил рекорд лиги по хет-трикам за сезон. Предыдущее достижение принадлежало Хасану Мамтову, который в сезоне-2016/17 сделал три хет-трика в составе «Тюмени».

У Сергеева есть еще 16 игр до конца сезона, чтобы улучшить свое рекордное достижение.