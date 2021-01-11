Форвард «Крыльев Советов» Сергеев: «Главное, чтобы мы вышли в РПЛ»

Нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев в интервью клубной пресс-службе рассказал о задачах самарской команды на сезон.

«Сейчас мы идем к поставленной цели, вернуться в премьер-лигу. Сколько я забью — неважное, главное, что «Крылья» достигли нужного результата. Слухи о моем будущем? Видел в СМИ информацию, но никакой конкретики пока нет, у меня действующий контракт с командой еще полтора года», — сказал Сергеев в интервью Youtube-каналу самарцев.

«Крылья Советов» ушли на зимнюю паузу на втором месте в турнирной таблице Олимп-ФНЛ с 54 очками. На счету 25-летнего форварда 22 гола и 3 результативные передачи в 26 играх чемпионата.