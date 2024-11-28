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Сегодня, 10:45

Каштанов — о вылете «Урала»: «Находился в прострации. Так стыдно!»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
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Нападающий «Факела» Алексей Каштанов в интервью «СЭ» заявил, что не понимает, как «Урал» вылетел в ФНЛ.

— И у вас действительно до сих пор нет понимания, почему же «Урал» покинул РПЛ?

— Увы, нет. Был шокирован. Опустошен. В какой-то прострации находился первые дни после случившегося. Так стыдно было! Но что поделать... Жизнь на этом не заканчивается. Главное, что все живы и здоровы. Многие клубы, в том числе и большие, через такое проходили. «Рубин» обыгрывал «Барселону», а спустя годы оказался в ФНЛ. То же московское «Динамо». Я просто за то, что не стоит во всем искать только негатив. Мазать все в черные краски. Раз это произошло, может быть, так Богу было угодно? Может, это такое испытание? Мы общались с Лехой Ионовым. Он уже такое проходил — как раз с «Динамо».

Алексей Каштанов и&nbsp;Джемал Табидзе в&nbsp;матче РПЛ &laquo;Факел&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Динамо&raquo; Махачкала (1:1). «Когда работал в «Пятерочке», весил 115 кг». Каштанов — о «Факеле», Гончаренко и ипотеке

Футбол
Первая лига
РПЛ
ФК Урал
ФК Факел (Воронеж)
Алексей Каштанов
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«Арсенал» — «Тюмень»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Урал»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Шинник»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Уфа»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
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«Чайка» — «СКА-Хабаровск»: видеообзор матча
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Балтика 20 12 6 2 26-13 42
2
 Торпедо 20 10 10 0 38-16 40
3
 Урал 20 10 6 4 30-20 36
4
 Сочи 20 9 7 4 34-21 34
5
 Черноморец 20 10 3 7 29-26 33
6
 Арсенал 20 6 12 2 18-14 30
7
 Ротор 20 7 8 5 17-15 29
8
 Чайка 20 6 9 5 23-22 27
9
 СКА-Хаб. 20 6 8 6 27-30 26
10
 Енисей 20 7 3 10 21-26 24
11
 Родина 20 5 9 6 19-19 24
12
 Нефтехимик 20 5 8 7 17-21 23
13
 КАМАЗ 20 6 4 10 18-17 22
14
 Шинник 20 4 8 8 12-20 20
15
 Уфа 20 5 5 10 21-29 20
16
 Сокол 20 4 7 9 11-25 19
17
 Алания 20 4 6 10 12-21 18
18
 Тюмень 20 3 3 14 16-34 12
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33 тур
34 тур
29.11 20:00
Балтика – Алания
 - : -
30.11 10:00
Енисей – Арсенал
 - : -
30.11 13:00
Сокол – СКА-Хаб.
 - : -
30.11 14:00
Черноморец – Уфа
 - : -
1.12 14:00
Чайка – Урал
 - : -
1.12 15:00
Ротор – Шинник
 - : -
1.12 15:00
Сочи – КАМАЗ
 - : -
1.12 16:00
Торпедо – Тюмень
 - : -
1.12 19:30
Родина – Нефтехимик
 - : -
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ЖК
Г
Александр Юшин

Александр Юшин

Родина

 8
Мартин Секулич

Мартин Секулич

Урал

 7
Мартин Крамарич

Мартин Крамарич

Сочи

 7
П
Владислав Руденко

Владислав Руденко

Чайка

 5
Равиль Нетфуллин

Равиль Нетфуллин

Торпедо М

 5
Данила Янов

Данила Янов

Чайка

 5
И К Ж
Николай Поярков

Николай Поярков

СКА-Хабаровск

 14 2 6
Константин Плиев

Константин Плиев

Алания

 17 1 3
Алексей Татаев

Алексей Татаев

Алания

 18 1 5
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