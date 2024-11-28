Каштанов — о вылете «Урала»: «Находился в прострации. Так стыдно!»
Нападающий «Факела» Алексей Каштанов в интервью «СЭ» заявил, что не понимает, как «Урал» вылетел в ФНЛ.
— И у вас действительно до сих пор нет понимания, почему же «Урал» покинул РПЛ?
— Увы, нет. Был шокирован. Опустошен. В какой-то прострации находился первые дни после случившегося. Так стыдно было! Но что поделать... Жизнь на этом не заканчивается. Главное, что все живы и здоровы. Многие клубы, в том числе и большие, через такое проходили. «Рубин» обыгрывал «Барселону», а спустя годы оказался в ФНЛ. То же московское «Динамо». Я просто за то, что не стоит во всем искать только негатив. Мазать все в черные краски. Раз это произошло, может быть, так Богу было угодно? Может, это такое испытание? Мы общались с Лехой Ионовым. Он уже такое проходил — как раз с «Динамо».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Балтика
|20
|12
|6
|2
|26-13
|42
|
2
|Торпедо
|20
|10
|10
|0
|38-16
|40
|
3
|Урал
|20
|10
|6
|4
|30-20
|36
|
4
|Сочи
|20
|9
|7
|4
|34-21
|34
|
5
|Черноморец
|20
|10
|3
|7
|29-26
|33
|
6
|Арсенал
|20
|6
|12
|2
|18-14
|30
|
7
|Ротор
|20
|7
|8
|5
|17-15
|29
|
8
|Чайка
|20
|6
|9
|5
|23-22
|27
|
9
|СКА-Хаб.
|20
|6
|8
|6
|27-30
|26
|
10
|Енисей
|20
|7
|3
|10
|21-26
|24
|
11
|Родина
|20
|5
|9
|6
|19-19
|24
|
12
|Нефтехимик
|20
|5
|8
|7
|17-21
|23
|
13
|КАМАЗ
|20
|6
|4
|10
|18-17
|22
|
14
|Шинник
|20
|4
|8
|8
|12-20
|20
|
15
|Уфа
|20
|5
|5
|10
|21-29
|20
|
16
|Сокол
|20
|4
|7
|9
|11-25
|19
|
17
|Алания
|20
|4
|6
|10
|12-21
|18
|
18
|Тюмень
|20
|3
|3
|14
|16-34
|12
|29.11
|20:00
|
Балтика – Алания
|- : -
|30.11
|10:00
|
Енисей – Арсенал
|- : -
|30.11
|13:00
|
Сокол – СКА-Хаб.
|- : -
|30.11
|14:00
|
Черноморец – Уфа
|- : -
|1.12
|14:00
|
Чайка – Урал
|- : -
|1.12
|15:00
|
Ротор – Шинник
|- : -
|1.12
|15:00
|
Сочи – КАМАЗ
|- : -
|1.12
|16:00
|
Торпедо – Тюмень
|- : -
|1.12
|19:30
|
Родина – Нефтехимик
|- : -
|Г
|
|
Александр Юшин
Родина
|8
|
|
Мартин Секулич
Урал
|7
|
|
Мартин Крамарич
Сочи
|7
|П
|
|
Владислав Руденко
Чайка
|5
|
|
Равиль Нетфуллин
Торпедо М
|5
|
|
Данила Янов
Чайка
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Николай Поярков
СКА-Хабаровск
|14
|2
|6
|
|
Константин Плиев
Алания
|17
|1
|3
|
|
Алексей Татаев
Алания
|18
|1
|5