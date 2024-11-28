Каштанов — о вылете «Урала»: «Находился в прострации. Так стыдно!»

Нападающий «Факела» Алексей Каштанов в интервью «СЭ» заявил, что не понимает, как «Урал» вылетел в ФНЛ.

— И у вас действительно до сих пор нет понимания, почему же «Урал» покинул РПЛ?

— Увы, нет. Был шокирован. Опустошен. В какой-то прострации находился первые дни после случившегося. Так стыдно было! Но что поделать... Жизнь на этом не заканчивается. Главное, что все живы и здоровы. Многие клубы, в том числе и большие, через такое проходили. «Рубин» обыгрывал «Барселону», а спустя годы оказался в ФНЛ. То же московское «Динамо». Я просто за то, что не стоит во всем искать только негатив. Мазать все в черные краски. Раз это произошло, может быть, так Богу было угодно? Может, это такое испытание? Мы общались с Лехой Ионовым. Он уже такое проходил — как раз с «Динамо».