Наиль Измайлов: «В планах встреча с новым тульским губернатором по поводу стадиона «Арсенала»
Президент ФНЛ Наиль Измайлов сообщил, что должен встретиться с губернатором Тульской области по вопросу стадиона «Арсенала».
«Мы приезжаем в регионы и встречаемся с губернаторами, министрами спорта, людьми, которые могут оказать содействие в развитии инфраструктуры. Были встречи в Ярославле, Перми по реконструкции стадионов. В планах встреча с новым тульским губернатором по поводу местного стадиона», — приводит слова Измайлова «РБ Спорт».
Сейчас временно исполняющим обязанности губернатора Тульской области является Дмитрий Миляев. Тульский «Арсенал» проводит домашние матчи на одноименной арене, вмещающей 20 048 зрителей.
Источник: РБ Спорт
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