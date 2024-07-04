Измайлов: «Возможен вариант, что некоторые матчи «Торпедо» будет проводить в «Лужниках»
Президент ФНЛ Наиль Измайлов рассказал, что в новом сезоне московское «Торпедо» может продолжить играть на «Лужниках».
«Мы позитивно восприняли то, что в Первой лиге будет несколько команд со стадионами, принимавшими матчи ЧМ-2018. Для лиги это серьезный потенциал и важный кейс для клубов. Они общаются между собой, делятся наработками.
«Торпедо» сейчас определяется, где играть: либо на «Арене Химки», либо в «Лужниках». Возможен вариант, что некоторые матчи «Торпедо» будет проводить в «Лужниках», — цитирует «РБ Спорт» Измайлова.
В сезоне-2023/24 «Торпедо» набрало 47 очков и заняло 10-е место в турнирной таблице.
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|И
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|Н
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|О
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1
|Урал
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2
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Енисей
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Шинник
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Алания
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Тюмень
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Торпедо
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|0
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|0-0
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10
|Нефтехимик
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|КАМАЗ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|СКА-Хаб.
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Сокол
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Черноморец
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Родина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Ротор
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Уфа
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Чайка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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|13.07
|00:00
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Арсенал – Черноморец
|- : -
|13.07
|00:00
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Енисей – КАМАЗ
|- : -
|13.07
|00:00
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Нефтехимик – Тюмень
|- : -
|13.07
|00:00
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Торпедо – СКА-Хаб.
|- : -
|13.07
|00:00
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Урал – Сочи
|- : -
|13.07
|00:00
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Чайка – Сокол
|- : -
|13.07
|00:00
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Шинник – Ротор
|- : -
|14.07
|00:00
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Родина – Балтика
|- : -
|15.07
|00:00
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Алания – Уфа
|- : -
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