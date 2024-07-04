Измайлов: «Возможен вариант, что некоторые матчи «Торпедо» будет проводить в «Лужниках»

Президент ФНЛ Наиль Измайлов рассказал, что в новом сезоне московское «Торпедо» может продолжить играть на «Лужниках».

«Мы позитивно восприняли то, что в Первой лиге будет несколько команд со стадионами, принимавшими матчи ЧМ-2018. Для лиги это серьезный потенциал и важный кейс для клубов. Они общаются между собой, делятся наработками.

«Торпедо» сейчас определяется, где играть: либо на «Арене Химки», либо в «Лужниках». Возможен вариант, что некоторые матчи «Торпедо» будет проводить в «Лужниках», — цитирует «РБ Спорт» Измайлова.

В сезоне-2023/24 «Торпедо» набрало 47 очков и заняло 10-е место в турнирной таблице.