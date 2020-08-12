Тренер «Чертаново» Андрей Дмитриев прокомментировал игру форварда Сергея Пиняева, который отличился в матче 3-го тура Олимп-ФНЛ против «Иртыша». Для 15-летнего россиянина это первый гол в третьей игре на взрослом уровне.

— Ожидали ли такого яркого дебюта от Пиняева?

— Да. Игрок имеет хорошие перспективы. Мы много работали, надеюсь, что он вырастет в хорошего игрока.