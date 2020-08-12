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«Надеюсь, что он вырастет в хорошего игрока». Тренер «Чертаново» — об игре Пиняева

22:02
Сергей Пиняев. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Сергей Пиняев. Фото Александр Федоров, "СЭ"

Тренер «Чертаново» Андрей Дмитриев прокомментировал игру форварда Сергея Пиняева, который отличился в матче 3-го тура Олимп-ФНЛ против «Иртыша». Для 15-летнего россиянина это первый гол в третьей игре на взрослом уровне.

— Ожидали ли такого яркого дебюта от Пиняева?

— Да. Игрок имеет хорошие перспективы. Мы много работали, надеюсь, что он вырастет в хорошего игрока.

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