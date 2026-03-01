Начало матча «Черноморец» — «Торпедо» в Первой лиге перенесли на полчаса

«Черноморец» объявил о переносе времени начала матча с «Торпедо» в 22-м туре Первой лиги.

Игра должна была стартовать в 15.00. В итоге матч начнется в 15.30. Ранее «Черноморец» сообщал, что в Новороссийске объявлена угроза атаки беспилотников.

«Друзья, стартовый свисток откладывается на полчаса и прозвучит в 15.30», — говорится в сообщении пресс-службы новороссийского клуба.

После 21 матча «Черноморец» с 24 очками занимает 12-е место в Первой лиге. «Торпедо» (21 очко) идет 15-м в турнирной таблице.