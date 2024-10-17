На «Торпедо» подали иск за неоплату поставок воды на 1,2 миллиона рублей

Поставщик питьевой воды «Дабл блэк» обратился в суд из-за долгов футбольного клуба «Торпедо» за поставку продукции.

«Арбитражный суд Москвы, рассмотрев вопрос о принятии к производству иска ООО «Дабл блэк» к АО «ФК «Торпедо», определил принять исковое заявление и возбудить производство по делу», — приводит ТАСС определение суда.

Отмечается, что истец требует от московского клуба 1,2 миллиона рублей за поставку воды в сезоне-2023/24. Предварительное судебное заседание запланировано на 2 декабря.

Компания «Дабл Блэк» сотрудничает с «Торпедо» на протяжении 10 лет.