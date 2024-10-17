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На «Торпедо» подали иск за неоплату поставок воды на 1,2 миллиона рублей

Алина Савинова
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Поставщик питьевой воды «Дабл блэк» обратился в суд из-за долгов футбольного клуба «Торпедо» за поставку продукции.

«Арбитражный суд Москвы, рассмотрев вопрос о принятии к производству иска ООО «Дабл блэк» к АО «ФК «Торпедо», определил принять исковое заявление и возбудить производство по делу», — приводит ТАСС определение суда.

Отмечается, что истец требует от московского клуба 1,2 миллиона рублей за поставку воды в сезоне-2023/24. Предварительное судебное заседание запланировано на 2 декабря.

Компания «Дабл Блэк» сотрудничает с «Торпедо» на протяжении 10 лет.

Источник: ТАСС
Футбол
РПЛ
ФК Торпедо (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 14 6 8 0 12-6 26
2
 Торпедо 14 6 8 0 25-12 26
3
 Урал 14 7 4 3 19-12 25
4
 Балтика 14 6 6 2 14-9 24
5
 Черноморец 14 7 2 5 21-17 23
6
 Сочи 14 5 6 3 23-15 21
7
 Нефтехимик 14 5 5 4 12-13 20
8
 Ротор 14 4 7 3 11-9 19
9
 Родина 14 4 7 3 15-14 19
10
 Чайка 14 4 6 4 15-16 18
11
 СКА-Хаб. 14 4 5 5 15-22 17
12
 Енисей 14 5 2 7 14-16 17
13
 КАМАЗ 14 4 4 6 12-10 16
14
 Сокол 14 3 6 5 8-17 15
15
 Шинник 14 3 5 6 9-14 14
16
 Алания 14 3 5 6 8-11 14
17
 Уфа 14 2 5 7 13-21 11
18
 Тюмень 14 1 3 10 9-21 6
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19.10 17:00
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 - : -
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Черноморец – Нефтехимик
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СКА-Хаб. – Урал
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 - : -
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