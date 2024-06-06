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На стадионе тульского «Арсенала» летом установят систему идентификации болельщиков

Алина Савинова
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Врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев рассказал, что домашний стадион тульского «Арсенал» до конца лета должны оборудовать системой идентификации болельщиков.

«Что касается стадиона, то мы начинаем с требований безопасности. Речь идет об организации зон осмотра транспортных средств, будем усиливать видеонаблюдение, устанавливать рамки металлодетекторов, дополнительное оборудование контроля. Постепенно составим дальнейший план работ, стадионом будем заниматься», — цитирует Миляева ТАСС.

«Арсенал» уступил «Пари НН» в стыковых матчах в борьбе за место в РПЛ (2:3 по результатам двух встреч) и следующий сезон вновь проведет в Мелбет-Первой лиге.

Домашний стадион «Арсенала» был открыт в 1959 году. Последняя реконструкция на нем прошла в 2014 году.

Источник: ТАСС
Футбол
РПЛ
ФК Арсенал (Тула)
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 И В Н П +/- О
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2
 Динамо Мх 34 18 7 9 37-19 61
3
 Акрон 34 17 8 9 48-26 59
4
 Арсенал 34 13 16 5 39-25 55
5
 Родина 34 15 10 9 53-31 55
6
 Енисей 34 15 6 13 55-40 51
7
 Шинник 34 14 9 11 39-41 51
8
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 Торпедо 34 12 11 11 33-33 47
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 КАМАЗ 34 10 11 13 30-36 41
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 СКА-Хаб. 34 11 8 15 33-36 41
14
 Сокол 34 10 8 16 32-53 38
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