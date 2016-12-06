На стадионе "Динамо" сооружают крышу

Центральный стадион "Динамо" им. Льва Яшина переживает крупнейшую за свою историю реконструкцию. Портал Стройкомплекса Москвы опубликовал видеосюжет о текущих работах на проекте, которому нет аналогов в мире.

Футбольный стадион сможет вместить около 27 тысяч зрителей. Сейчас строители сооружают крышу, устанавливают лифты и эскалаторы. Малая спортивная арена будет иметь три конфигурации: хоккейную, баскетбольную и концертную. Сам спорткомплекс "подвесили" на высоту 10 метров, кроме того в рамках проекта появится ресторан, посетители которого смогут увидеть сразу два матча.

Напомним, стадион планируется открыть 22 октября 2017 года – в 88-ю годовщину со дня рождения легендарного вратаря московского "Динамо" и сборной СССР Льва Яшина