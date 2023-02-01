На «Рубин» наложен запрет на регистрацию новых футболистов

Состоялось заседание палаты РФС по разрешению споров, на котором было принято решение наложить на футбольный клуб «Рубин» запрет на регистрацию новых футболистов, сообщает сайт РФС.

«Удовлетворить заявление футболиста Солтмурада Бакаева в отношении ФК «Рубин» о взыскании индивидуальной поощрительной выплаты в полном объеме. Обязать клуб выплатить индивидуальную поощрительную выплату за спортивный сезон 2021/2022.

Применить к ФК «Рубин» запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры. Данный запрет начинает действовать с момента вынесения резолютивной части настоящего решения и может быть снят палатой РФС по разрешению споров по заявлению клуба в случае исполнения обязательств перед футболистом Солтмурадом Бакаевым, установленных настоящим решением", — говорится в заявлении РФС.

Также РФС отказал в удовлетворении заявления тренера Олега Фоменко в отношении ФК «Сочи» о взыскании задолженности по премиям.