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На объектах «Чайки» прошли обыски. Расследование по делу о матче с «Черноморцем» продолжается

15:20

По информации «СЭ», правоохранительными органами была проведена серия обысков на объектах ФК «Чайка», в том числе и в главном офисе клуба.

Изъяты документы по финансово-хозяйственной деятельности клуба. Следственные действия связаны с расследованием уголовного дела по матчу «Чайка» — «Черноморец», который состоялся 13 мая 2019 года во втором дивизионе и завершился со счетом 3:1 в пользу хозяев. В РФС характер игры сочли неспортивным. (Дмитрий Зеленов)

Олимп - ФНЛ: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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