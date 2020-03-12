На московские матчи ФНЛ будут допущены не более пяти тысяч человек

Руководство ФНЛ выпустило заявление по поводу проведения ближайших матчей в Москве.

Ранее в Москве был введен запрет на массовые мероприятия, в том числе спортивные, численностью более пяти тысяч человек до 10 апреля. Сегодня также были отменены массовые мероприятия в Татарстане. Штаб по борьбе с коронавирусом в России рекомендует проводить мероприятия в видеоформате или без зрителей.

— Лига сообщает, что матчи Олимп Первенства-ФНЛ в Москве до 10 апреля будут проводиться с определенными ограничениями по количеству присутствующих на спортивных сооружениях, — говорится в сообщении. — На матч могут быть допущены не более 5000 человек, включая команды, зрителей, сотрудников контрольно-распорядительных служб и других задействованных в проведении матча лиц.

В указанный срок в Москве должны пройти следующие матчи: «Чертаново» — «Мордовия» (15 марта), «Торпедо» — «Ротор» (29 марта), «Спартак-2» — «Химки» (29 марта), «Чертаново» — «Нижний Новгород» (29 марта), «Чертаново» — «Армавир» (8 апреля) и «Спартак-2» — «Томь» (8 апреля).