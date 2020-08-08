«МЮ» ждет! 15-летний Пиняев выдал шедевр в матче ФНЛ
19:46
Нападающий «Чертаново» Сергей Пиняев продемонстрировал эффектный проход в матче 2-го тура Олимп-ФНЛ против «Томи». В добавленное ко второму тайму время 15-летний форвард обыграл двоих соперников, вошел в штрафную и выдал передачу на Александра Конева, поразившего незащищенные ворота.
Ранее Пиняев проходил стажировку в «Манчестер Юнайтед».
15-летний Пиняев pic.twitter.com/lqNBu204Wr— Великий Твитсби (@greattvetor) August 8, 2020
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