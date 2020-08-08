«МЮ» ждет! 15-летний Пиняев выдал шедевр в матче ФНЛ

Нападающий «Чертаново» Сергей Пиняев продемонстрировал эффектный проход в матче 2-го тура Олимп-ФНЛ против «Томи». В добавленное ко второму тайму время 15-летний форвард обыграл двоих соперников, вошел в штрафную и выдал передачу на Александра Конева, поразившего незащищенные ворота.

Ранее Пиняев проходил стажировку в «Манчестер Юнайтед».