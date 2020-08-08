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«МЮ» ждет! 15-летний Пиняев выдал шедевр в матче ФНЛ

19:46
15-летний игрок &quot;Чертаново&quot; Сергей Пиняев обыгрывает соперников в матче с &quot;Томью&quot;. Фото скриншот "Яндекс эфир"
15-летний игрок &quot;Чертаново&quot; Сергей Пиняев обыгрывает соперников в матче с &quot;Томью&quot;. Фото скриншот "Яндекс эфир"
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Нападающий «Чертаново» Сергей Пиняев продемонстрировал эффектный проход в матче 2-го тура Олимп-ФНЛ против «Томи». В добавленное ко второму тайму время 15-летний форвард обыграл двоих соперников, вошел в штрафную и выдал передачу на Александра Конева, поразившего незащищенные ворота.

Ранее Пиняев проходил стажировку в «Манчестер Юнайтед».

Олимп - ФНЛ: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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