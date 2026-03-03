МВД возбудило дело против арбитра Фисенко, который судил матч «Химок» в период работы Талалаева
Против арбитра Андрея Фисенко возбуждено дело об оказании противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования, сообщают «Ведомости Спорт/РБ» со ссылкой на источники, знакомые с ходом дела.
Судья был задержан на прошлой неделе в московском аэропорту. Ему грозит до семи лет лишения свободы. Отмечается, что следователи также допросили ассистента рефери Хамида Талаева, который проходит по этому делу как свидетель.
Оба арбитра вместе работали только на одном матче — в 2023 году между «Аланией» и «Химками» (1:4) в Первой лиге. По информации источника, Фисенко в том числе допрашивали по этой игре.
При этом у правоохранителей пока нет претензий к Фисенко по матчу сезона-2024/25 между «СКА-Хабаровском» и «Торпедо» (2:2), руководство которого проходит по делу о подкупе судей.
Фисенко регулярно привлекался для работы в составе бригады ВАР на играх чемпионата России. В сезоне-2025/26 он получил 18 назначений в РПЛ.
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|Челябинск
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|Нефтехимик
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12
|СКА-Хаб.
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|37-45
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13
|Арсенал
|34
|8
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|11
|42-44
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14
|Волга
|34
|9
|10
|15
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15
|Уфа
|34
|9
|10
|15
|32-40
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16
|Черноморец
|34
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|17
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17
|Сокол
|34
|5
|11
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|Чайка
|34
|5
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|22
|30-76
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|16.05
|10:00
|СКА-Хаб. – Нефтехимик
|2 : 0
|16.05
|13:00
|Ротор – Чайка
|5 : 0
|16.05
|13:00
|Челябинск – Шинник
|2 : 2
|16.05
|13:00
|Волга – Факел
|0 : 3
|16.05
|13:00
|КАМАЗ – Сокол
|0 : 1
|16.05
|13:00
|Черноморец – Урал
|2 : 1
|16.05
|13:00
|Арсенал – Родина
|1 : 4
|16.05
|13:00
|Спартак Кс – Уфа
|0 : 1
|16.05
|19:30
|Торпедо – Енисей
|1 : 0
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Артем Максименко
Родина
|17
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Амур Калмыков
Спартак Кс
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Белайди Пуси
Факел
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Илья Жигулев
Черноморец
|8
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Максим Игнатьев
Спартак Кс
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Йорди Рейна
Родина
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Хетаг Кочиев
Челябинск
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Константин Плиев
СКА-Хабаровск
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Спартак Кс
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