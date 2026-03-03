МВД возбудило дело против арбитра Фисенко, который судил матч «Химок» в период работы Талалаева

Против арбитра Андрея Фисенко возбуждено дело об оказании противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования, сообщают «Ведомости Спорт/РБ» со ссылкой на источники, знакомые с ходом дела.

Судья был задержан на прошлой неделе в московском аэропорту. Ему грозит до семи лет лишения свободы. Отмечается, что следователи также допросили ассистента рефери Хамида Талаева, который проходит по этому делу как свидетель.

Оба арбитра вместе работали только на одном матче — в 2023 году между «Аланией» и «Химками» (1:4) в Первой лиге. По информации источника, Фисенко в том числе допрашивали по этой игре.

При этом у правоохранителей пока нет претензий к Фисенко по матчу сезона-2024/25 между «СКА-Хабаровском» и «Торпедо» (2:2), руководство которого проходит по делу о подкупе судей.

Фисенко регулярно привлекался для работы в составе бригады ВАР на играх чемпионата России. В сезоне-2025/26 он получил 18 назначений в РПЛ.

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