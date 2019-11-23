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Новости   //    Футбол   //    Олимп - ФНЛ

МВД утверждает: драки болельщиков «Факела» с игроками не было

21:40

Представители ГУ МВД РФ по Воронежской области заявили, что болельщики «Факела» не дрались с футболистами команды после игры с «Нижним Новгородом» (0:2). После игры несколько фанатов, недовольных неудачами воронежцев, прорвались на поле.

«Конфликт произошел после финального свистка, на поле выбежали два болельщика. Драки не было, была словесная перепалка. Заявлений от футболиста и болельщиков не поступало. В отдел был доставлен один болельщик, в отношении него составлен протокол об административном правонарушении по статье 20.31 КоАП РФ (нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований)», — цитирует «РИА Новости» заявление МВД.

«Факел» после 25 туров занимает последнее место в таблице.

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/L/europe/2020/qualify/groups/https://rsport.ria.ru/20191123/1561519867.html

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