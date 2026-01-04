Мостовой допускает покупку «Ротора» арабским фондом: «Дыма без огня не бывает»
Бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию об интересе арабского фонда No Limits Sports к покупке «Ротора».
О том, что фонд из ОАЭ может приобрести волгоградский клуб, ранее сообщил президент евразийского направления No Limits Sports Вадим Андреев в комментарии журналисту Ивану Карпову. По словам Андреева, «Ротор» — один из нескольких клубов РПЛ и ФНЛ, которыми интересуется фонд.
«Дыма без огня не бывает. Значит, что-то есть где-то. Это же не просто так появилось. Думаю, пятьдесят на пятьдесят здесь. Лучше, конечно, от фактов отталкиваться. Немного не верится, что в этом списке есть «Ротор». Какая здесь связь — не понимаю», — сказал Мостовой «СЭ».
«Ротор» выступает в Первой лиге — втором по силе дивизионе чемпионата России. Команда идет на седьмом месте в турнирной таблице с 30 очками в 21 матче.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Нижний Новгород
|2
|2
|0
|0
|6-3
|6
|
2
|Велес
|2
|2
|0
|0
|2-0
|6
|
3
|Уфа
|2
|1
|1
|0
|5-2
|4
|
4
|Шинник
|2
|1
|1
|0
|4-2
|4
|
5
|Урал
|2
|1
|0
|1
|3-1
|3
|
6
|Спартак Кс
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
7
|Челябинск
|2
|1
|0
|1
|3-2
|3
|
8
|Арсенал
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
9
|Торпедо
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
10
|Енисей
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
|
11
|Сочи
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
12
|Текстильщик
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
13
|Волга
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
14
|Нефтехимик
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|
15
|Ротор
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
16
|СКА-Хаб.
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
17
|КАМАЗ
|2
|0
|0
|2
|2-5
|0
|
18
|Ленинградец
|2
|0
|0
|2
|0-5
|0
|19.07
|15:00
|Урал – Енисей
|3 : 0
|19.07
|16:00
|КАМАЗ – Нижний Новгород
|1 : 2
|19.07
|17:00
|Велес – Челябинск
|1 : 0
|19.07
|17:00
|Текстильщик – Уфа
|2 : 2
|19.07
|17:00
|Шинник – Ленинградец
|2 : 0
|19.07
|18:00
|Сочи – Спартак Кс
|- : -
|19.07
|18:30
|Торпедо – Волга
|- : -
|19.07
|19:00
|Арсенал – Нефтехимик
|- : -
|20.07
|19:30
|Ротор – СКА-Хаб.
|- : -
|Г
|
|
Амур Калмыков
Спартак Кс
|3
|
|
Иллой-Айет Эммерсон
Ротор
|2
|
|
Рамазан Гаджимурадов
Челябинск
|2
|П
|
|
Игорь Горбунов
Арсенал
|2
|
|
Артем Симонян
Ротор
|2
|
|
Илья Сафронов
Челябинск
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Матвей Першин
Ленинградец
|1
|1
|0
|
|
Илья Сафронов
Челябинск
|2
|1
|0
|
|
Саид Алиев
Ротор
|1
|0
|1