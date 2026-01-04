Мостовой допускает покупку «Ротора» арабским фондом: «Дыма без огня не бывает»

Бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию об интересе арабского фонда No Limits Sports к покупке «Ротора».

О том, что фонд из ОАЭ может приобрести волгоградский клуб, ранее сообщил президент евразийского направления No Limits Sports Вадим Андреев в комментарии журналисту Ивану Карпову. По словам Андреева, «Ротор» — один из нескольких клубов РПЛ и ФНЛ, которыми интересуется фонд.

«Дыма без огня не бывает. Значит, что-то есть где-то. Это же не просто так появилось. Думаю, пятьдесят на пятьдесят здесь. Лучше, конечно, от фактов отталкиваться. Немного не верится, что в этом списке есть «Ротор». Какая здесь связь — не понимаю», — сказал Мостовой «СЭ».

«Ротор» выступает в Первой лиге — втором по силе дивизионе чемпионата России. Команда идет на седьмом месте в турнирной таблице с 30 очками в 21 матче.