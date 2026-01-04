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4 января, 18:30

Мостовой допускает покупку «Ротора» арабским фондом: «Дыма без огня не бывает»

Александр Абустин
корреспондент

Бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию об интересе арабского фонда No Limits Sports к покупке «Ротора».

О том, что фонд из ОАЭ может приобрести волгоградский клуб, ранее сообщил президент евразийского направления No Limits Sports Вадим Андреев в комментарии журналисту Ивану Карпову. По словам Андреева, «Ротор» — один из нескольких клубов РПЛ и ФНЛ, которыми интересуется фонд.

«Дыма без огня не бывает. Значит, что-то есть где-то. Это же не просто так появилось. Думаю, пятьдесят на пятьдесят здесь. Лучше, конечно, от фактов отталкиваться. Немного не верится, что в этом списке есть «Ротор». Какая здесь связь — не понимаю», — сказал Мостовой «СЭ».

«Ротор» выступает в Первой лиге — втором по силе дивизионе чемпионата России. Команда идет на седьмом месте в турнирной таблице с 30 очками в 21 матче.

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«Енисей» — «Арсенал»: ФНЛ, 33-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Арсенал»: ФНЛ, 33-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Волга»: ФНЛ, 33-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Волга»: ФНЛ, 33-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 33-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 33-й тур, видеообзор матча
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Источник: фонд из ОАЭ может купить «Ротор»

В арабском фонде No Limits Sports объяснили интерес к покупке «Ротора»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Нижний Новгород 2 2 0 0 6-3 6
2
 Велес 2 2 0 0 2-0 6
3
 Уфа 2 1 1 0 5-2 4
4
 Шинник 2 1 1 0 4-2 4
5
 Урал 2 1 0 1 3-1 3
6
 Спартак Кс 1 1 0 0 3-1 3
7
 Челябинск 2 1 0 1 3-2 3
8
 Арсенал 1 1 0 0 2-1 3
9
 Торпедо 1 1 0 0 1-0 3
10
 Енисей 2 1 0 1 2-4 3
11
 Сочи 1 0 1 0 2-2 1
12
 Текстильщик 2 0 1 1 3-4 1
13
 Волга 1 0 0 1 1-2 0
14
 Нефтехимик 1 0 0 1 0-1 0
15
 Ротор 1 0 0 1 2-4 0
16
 СКА-Хаб. 1 0 0 1 1-3 0
17
 КАМАЗ 2 0 0 2 2-5 0
18
 Ленинградец 2 0 0 2 0-5 0
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33 тур
34 тур
19.07 15:00 Урал – Енисей 3 : 0
19.07 16:00 КАМАЗ – Нижний Новгород 1 : 2
19.07 17:00 Велес – Челябинск 1 : 0
19.07 17:00 Текстильщик – Уфа 2 : 2
19.07 17:00 Шинник – Ленинградец 2 : 0
19.07 18:00 Сочи – Спартак Кс - : -
19.07 18:30 Торпедо – Волга - : -
19.07 19:00 Арсенал – Нефтехимик - : -
20.07 19:30 Ротор – СКА-Хаб. - : -
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ЖК
Г
Амур Калмыков
Амур Калмыков

Спартак Кс

 3
Иллой-Айет Эммерсон
Иллой-Айет Эммерсон

Ротор

 2
Рамазан Гаджимурадов
Рамазан Гаджимурадов

Челябинск

 2
П
Игорь Горбунов
Игорь Горбунов

Арсенал

 2
Артем Симонян
Артем Симонян

Ротор

 2
Илья Сафронов
Илья Сафронов

Челябинск

 2
И К Ж
Матвей Першин
Матвей Першин

Ленинградец

 1 1 0
Илья Сафронов
Илья Сафронов

Челябинск

 2 1 0
Саид Алиев
Саид Алиев

Ротор

 1 0 1
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