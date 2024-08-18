Морено заявил, что «Енисей» играл очень собранно в матче с «Сочи»

Главный тренер «Сочи» Роберт Морено прокомментировал поражение команды в матче 6-го тура Мелбет-Первой лиги против «Енисея» (0:1).

«Еще один матч в этом дивизионе. Еще одна сложная игра против команды, которая играет предельно собранно, которая по ходу матча выходит вперед. Мы пытались отыграться, но, к сожалению, не смогли добиться даже ничьей», — сказал Морено на пресс-конференции.

«Енисей» набрал 9 очков и поднялся на 6-е место в таблице первой лиги. «Сочи» с 7 очками — на 12-й строчке.