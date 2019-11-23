«Мордовия» победила «Балтику» и ушла с последнего места
«Мордовия» обыграла на выезде «Балтику» в 25-м туре Олимп-ФНЛ — 2:0. Саранцы смогли уйти с последнего места в таблице, на которое опустился «Факел».
Первенство России
Олимп — ФНЛ
25-й тур
«Балтика» (Калининград) — «Мордовия» (Саранск) — 0:2 (0:0)
Голы: Юсупов, 61 (0:1). Ермаков, 86 (0:2).
«Балтика»: Бориско, Маклаков (Глушков, 72), Плопа, Тишкин, Наилсон, Альшин, Шаваев, Кашчелан, Кузьмин, Казаев (Чочиев, 67), Аллеф (Маркин, 67).
«Мордовия»: Шебанов, Хрипков, Юсупов, Стрелов, Ятченко, Федак (Ермаков, 77), Дворецков (Калиханов, 90+3), Поярков, Орлов, Джумаев (Бояркин, 90), Навлетов.
Предупреждения: Кашчелан, 17. Шаваев, 29. Поярков, 30. Дворецков, 81. Плопа, 89.
Судья: Кукуляк (Калуга).
23 ноября. Калининград. Стадион «Калининград».
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2019-2020/