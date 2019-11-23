«Мордовия» победила «Балтику» и ушла с последнего места

«Мордовия» обыграла на выезде «Балтику» в 25-м туре Олимп-ФНЛ — 2:0. Саранцы смогли уйти с последнего места в таблице, на которое опустился «Факел».

Первенство России

Олимп — ФНЛ

25-й тур

«Балтика» (Калининград) — «Мордовия» (Саранск) — 0:2 (0:0)

Голы: Юсупов, 61 (0:1). Ермаков, 86 (0:2).

«Балтика»: Бориско, Маклаков (Глушков, 72), Плопа, Тишкин, Наилсон, Альшин, Шаваев, Кашчелан, Кузьмин, Казаев (Чочиев, 67), Аллеф (Маркин, 67).

«Мордовия»: Шебанов, Хрипков, Юсупов, Стрелов, Ятченко, Федак (Ермаков, 77), Дворецков (Калиханов, 90+3), Поярков, Орлов, Джумаев (Бояркин, 90), Навлетов.

Предупреждения: Кашчелан, 17. Шаваев, 29. Поярков, 30. Дворецков, 81. Плопа, 89.

Судья: Кукуляк (Калуга).

23 ноября. Калининград. Стадион «Калининград».