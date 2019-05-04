"Мордовия" переиграла "Ротор" в матче 35-го тура первенства России в Олимп – ФНЛ - 1:0. Команда прервала серию без побед, которая длилась 8 матчей.

Единственный гол встречи забил Филипп Дворецков.

"Мордовия" набрала 44 очка и занимает 13-е место в турнирной таблице ФНЛ. "Ротор", в активе которого 47 очков, на 10-м месте.

Олимп – ФНЛ

35-й тур

"Мордовия" (Саранск) – "Ротор" (Волгоград) – 1:0 (0:0)

Гол: Дворецков, 76.

"Мордовия" (Саранск): Кобзев (Шебанов, 46), Деревягин (Соболев, 55), Лебедев, Ятченко, Киреев, Адаев, Дворецков, Петров, Навлетов (Орлов, 63), Поярков, Русл.Мухаметшин (Руст.Мухаметшин, 80).

"Ротор" (Волгоград): Филиппов, Байрыев, Пискунов (Янушковский, 85), Васильев, Кацалапов, Султонов (Попов, 56), Шарипов, Самсонов, Лобкарев, Саная (Муллин, 72), Коротаев (Завезен, 65).

Предупреждения: Султонов, 53. Лобкарев, 71. Петров, 90+3. Кацалапов, 90+4.

Удаление: Попов, 62.

Судья: Низовцев (Нижний Новгород).

4 мая. Саранск. Стадион "Мордовия Арена".

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