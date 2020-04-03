«Мордовия» имеет задолженности перед футболистами за три месяца

Клуб Футбольной национальной лиги «Мордовия» имеет задолженности по зарплате перед футболистами за три последних месяца, сообщает ТАСС.

«Мордовия» занимает последнее место в первенстве Олимп — ФНЛ сезона-2019/20, набрав в 27 матчах 19 очков. Сезон прерван из-за распространения коронавируса.

— Сейчас вся страна занимается предотвращением распространения коронавируса, поэтому мы свои нужды отодвинули пока на второй план, — сказал директор саранского клуба Николай Левин. — У нас долги за три последних месяца, есть задержки. Понимание уже было, но в связи с этими событиями мы отошли немножко в сторону.