"Мордовия" сыграла вничью с "Факелом" (1:1) в матче 33-го тура Олимп-ФНЛ. У хозяев отличился Руслан Мухаметшин, у гостей - Иван Олейников.

"Мордовия" набрала 40 очков и занимает 13-е место. У "Факела" 37 очков и 15-я позиция.

Олимп-ФНЛ

33-й тур

"Мордовия" (Саранск) - "Факел" (Воронеж) - 1:1 (0:1)

Голы: Олейников, 32 (0:1). Русл.Мухаметшин, 66 (1:1).

"Мордовия": Кобзев, Ятченко, Деревягин, Сухарев, Киреев, Дворецков (Соболев, 60), Орлов (Руст.Мухаметшин, 66), Петров, Адаев, Поярков, Русл.Мухаметшин.

"Факел": Лантратов, Божин, Осипенко, Пройич, Кагермазов, Цвейба, Олейников (Афанасьев, 87), Лебеденко, Кузьмин (Ломакин, 67), Макарчук (Мануковский, 61), Бирюков (Черный, 78).

Предупреждения: Кузьмин, 42. Пройич, 47. Осипенко, 53. Мануковский, 90.

Судья: Любимов (Санкт-Петербург).

24 апреля. Саранск. Стадион "Мордовия Арена".