"Мордовия" и "Чайка" сыграли вничью (0:0) в матче 5-го тура Олимп-ФНЛ. Встреча проходила в Саранске.

"Мордовия" с 5 очками располагается на 12-й строчке в турнирной таблице ФНЛ. "Чайка" – на 13-м месте с 5 баллами.

Олимп - ФНЛ

5-й тур

"Мордовия" (Саранск) - "Чайка" (Песчанокопское) - 0:0

"Мордовия" (Саранск): Смирнов, Теняев, Хрипков, Климов, Ятченко, Адаев (Ермаков, 74), Джумаев (Шустов, 65), Дворецков, Буранов (Орлов, 66), Сергеев (Соболев, 81), Базелюк.

"Чайка" (Песчанокопское): Арапов, Дубовой, Вяткин, Бычков, Коржунов (Ахъядов, 61), Карташов, Глушков (Текучев, 71), Безденежных (Леонтьев, 89), Павленко (Демченко, 88), Подбельцев, Белоус (Хохлачев, 75).

Предупреждения: Хрипков, 37. Сергеев, 45. Вяткин, 45+1. Дубовой, 53. Хохлачев, 77.

Судья: Турбин (Дмитров).

28 июля. Саранск. Стадион "Старт".