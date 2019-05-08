Компания ФГУП "Спорт-Инжиниринг" подала иски к футбольным клубам "Балтика" и "Мордовия" за неуплату аренды домашних стадионов.

​Стадионы в Калининграде и Саранске входят в число семи, построенных для проведения чемпионата мира по футболу-2018. Все арены находятся под управлением "Спорт-Инжиниринг", подведомственного учреждения Минспорта.

– Иск подан за неуплату аренды за проведенные матчи. Задолженность у каждого клуба больше 5 матчей. Остальные клубы платят исправно, – приводит слова собеседника Rambler News Service.

По информации источника, сумма иска к "Мордовии" составляет 6,87 миллионов рублей, к "Балтике" – 24,98 миллиона рублей.