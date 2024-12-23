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Мохаммад: «С Талалаевым мы стали сильнее, готовы к РПЛ на 80 процентов»

Камила Абдурахманова
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Защитник «Балтики» Амир Мохаммад оценил готовность команды к выходу в РПЛ.

— Команда готова к РПЛ?

— Я думаю, да. Не скажу, что на все 100 процентов, но сейчас на 80 готовы к РПЛ. Зимой мы проделаем очень серьезную работу на сборах. Если закончим сезон в Первой лиге на первом месте, значит, готовы на 100 процентов. Обидно, что первая часть сезона закончилась, потому что мы сейчас набрали форму.

— При Талалаеве результаты пошли в гору. Что он изменил в команде?

— Много что. Команда стала физически сильнее, заиграла в другой футбол. Викторович много лет здесь проработал. Он поставил нам физический футбол. Я чувствую, что в плане «физики» стал сильнее, — сказал Мохаммад Metaratings.ru.

«Балтика» возглавляет турнирную таблицу первой лиги после первого круга, имея в своем активе 45 очков по результатам 21 игры. Андрей Талалаев стал главным тренером команды в начале сентября, сменив на этой должности Александра Грищенко.

Источник: Metaratings.ru
Андрей Талалаев
ФК Балтика
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1
 Балтика 21 13 6 2 29-13 45
2
 Торпедо 21 11 10 0 39-16 43
3
 Урал 21 10 7 4 31-21 37
4
 Сочи 21 10 7 4 36-21 37
5
 Черноморец 21 11 3 7 31-27 36
6
 Арсенал 21 6 12 3 18-16 30
7
 Ротор 21 7 9 5 18-16 30
8
 СКА-Хаб. 21 7 8 6 28-30 29
9
 Чайка 21 6 10 5 24-23 28
10
 Енисей 21 8 3 10 23-26 27
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12
 Родина 21 5 9 7 19-22 24
13
 КАМАЗ 21 6 4 11 18-19 22
14
 Шинник 21 4 9 8 13-21 21
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 Уфа 21 5 5 11 22-31 20
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 Сокол 21 4 7 10 11-26 19
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Енисей – Алания
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