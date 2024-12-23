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Сегодня, 14:14

Мохаммад: «Ушел из «Химок» по решению Артиги»

Камила Абдурахманова
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Защитник «Балтики» Амир Мохаммад, который ранее выступал за «Химки», оценил свою готовность к игре в РПЛ.

— Ты сказал про готовность «Балтики» к РПЛ, а готов ли ты сам?

— Честно говоря, я уже давно хочу там поиграть. В 2018 году играл в РПЛ, но тогда морально не был готов к этому. Сейчас чувствую, что готов. Хочется вернуться. Очень ждал этот момент с «Химками», но с ними не сложилось.

— Почему ты ушел оттуда?

— Во-первых, ушел Андрей Талалаев. Это было решение Артиги, и я не стал ему препятствовать. По обоюдному согласию разорвал соглашение и ушел, — сказал Мохаммад Metaratings.ru.

Мохаммад присоединился к «Балтике» летом 2024 года как свободный агент. В текущем сезоне он принял участие в 22 матчах калининградского клуба, забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи. Сейчас «Балтика» возглавляет турнирную таблицу первой лиги с результатом 45 очков после 21 игры.

Источник: Metaratings.ru
ФК Балтика
ФК Химки
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Мохаммад: «С Талалаевым мы стали сильнее, готовы к РПЛ на 80 процентов»
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 И В Н П +/- О
1
 Балтика 21 13 6 2 29-13 45
2
 Торпедо 21 11 10 0 39-16 43
3
 Урал 21 10 7 4 31-21 37
4
 Сочи 21 10 7 4 36-21 37
5
 Черноморец 21 11 3 7 31-27 36
6
 Арсенал 21 6 12 3 18-16 30
7
 Ротор 21 7 9 5 18-16 30
8
 СКА-Хаб. 21 7 8 6 28-30 29
9
 Чайка 21 6 10 5 24-23 28
10
 Енисей 21 8 3 10 23-26 27
11
 Нефтехимик 21 6 8 7 20-21 26
12
 Родина 21 5 9 7 19-22 24
13
 КАМАЗ 21 6 4 11 18-19 22
14
 Шинник 21 4 9 8 13-21 21
15
 Уфа 21 5 5 11 22-31 20
16
 Сокол 21 4 7 10 11-26 19
17
 Алания 21 4 6 11 12-24 18
18
 Тюмень 21 3 3 15 16-35 12
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Балтика – Шинник
 - : -
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Енисей – Алания
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Нефтехимик – СКА-Хаб.
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